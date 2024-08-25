Elazığ'da düğün salonunda gelin- damat tarafı kavga etti: 3 yaralı

ELAZIĞ'da bir düğün salonunda gelin ve damat tarafı arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Abdullahpaşa Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. Gelin ve damat tarafı arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların kullanıldığı kavgada 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.