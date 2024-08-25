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        Elazığ'da düğün salonunda gelin- damat tarafı kavga etti: 3 yaralı

        ELAZIĞ'da bir düğün salonunda gelin ve damat tarafı arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 01:16 Güncelleme: 25.08.2024 - 01:20
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        Elazığ'da düğün salonunda gelin- damat tarafı kavga etti: 3 yaralı
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        ELAZIĞ'da bir düğün salonunda gelin ve damat tarafı arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. 

        Olay, akşam saatlerinde Abdullahpaşa Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. Gelin ve damat tarafı arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların kullanıldığı kavgada 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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