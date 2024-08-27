Elazığ'da mezarlıkta bebek cesedi bulundu

Harput Mahallesi Mezarlığı'na ziyaret için giden bir kişi, bir mezarın yanında bulunan toprağın kazıldığını fark etti. Durumdan şüphelenen kişi, mezarlıklar müdürlüğüne ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, toprağa gömülü, poşete sarılmış yeni doğmuş bebek cesedi buldu. Ceset otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

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