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        Elazığ'da mezarlıkta bebek cesedi bulundu

        ELAZIĞ'da Harput Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa gömülü, poşete sarılmış yeni doğmuş bebek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 15:33 Güncelleme: 27.08.2024 - 15:35
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        Elazığ'da mezarlıkta bebek cesedi bulundu
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        ELAZIĞ'da Harput Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa gömülü, poşete sarılmış yeni doğmuş bebek cesedi bulundu.

        Harput Mahallesi Mezarlığı'na ziyaret için giden bir kişi, bir mezarın yanında bulunan toprağın kazıldığını fark etti. Durumdan şüphelenen kişi, mezarlıklar müdürlüğüne ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, toprağa gömülü, poşete sarılmış yeni doğmuş bebek cesedi buldu. Ceset otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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