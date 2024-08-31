Elazığ'da feribottan düşen kadın, kurtarıldı
ELAZIĞ'da, Pertek seferini yapan feribottan dengesini kaybederek Keban Baraj Gölü''e düşen kadın, kurtarıldı.
ELAZIĞ’da, Pertek seferini yapan feribottan dengesini kaybederek Keban Baraj Gölü’'e düşen kadın, kurtarıldı.
Elazığ’dan Pertek yönüne giden feribota binen ve ismi öğrenilemeyen bir kadın, dengesini kaybederek Keban Baraj Gölü’ne düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan kadın, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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