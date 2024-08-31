Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da feribottan düşen kadın, kurtarıldı

        ELAZIĞ'da, Pertek seferini yapan feribottan dengesini kaybederek Keban Baraj Gölü''e düşen kadın, kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 23:29 Güncelleme: 31.08.2024 - 23:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da feribottan düşen kadın, kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ELAZIĞ’da, Pertek seferini yapan feribottan dengesini kaybederek Keban Baraj Gölü’'e düşen kadın, kurtarıldı. 

        Elazığ’dan Pertek yönüne giden feribota binen ve ismi öğrenilemeyen bir kadın, dengesini kaybederek Keban Baraj Gölü’ne düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan kadın, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Galatasaray farkla yara sardı
        Galatasaray farkla yara sardı
        AFAD'dan İstanbul'a sarı kodlu uyarı
        AFAD'dan İstanbul'a sarı kodlu uyarı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Batı'ya dönerek menzil-i maksuduna varamaz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Batı'ya dönerek menzil-i maksuduna varamaz
        Icardi şoku!
        Icardi şoku!
        Kuvvetli sağanak yağışa teslim!
        Kuvvetli sağanak yağışa teslim!
        Tarafsızlık politikası tartışılıyor
        Tarafsızlık politikası tartışılıyor
        Babası ve arkadaşını öldürdü
        Babası ve arkadaşını öldürdü
        Prof. Görür'den bir uyarı daha
        Prof. Görür'den bir uyarı daha
        "İsrail'e pabuç bırakmayacağız"
        "İsrail'e pabuç bırakmayacağız"
        Karadeniz'de 'Paşa' fırtınası!
        Karadeniz'de 'Paşa' fırtınası!
        11 gündür aranan Rus turistin cansız bedeni bulundu
        11 gündür aranan Rus turistin cansız bedeni bulundu
        İsrail saldırılarının acı bilançosu
        İsrail saldırılarının acı bilançosu
        "İnönü'de iki fidan"
        "İnönü'de iki fidan"
        İşte 800 metre uzunluğundaki apartman bloğu!
        İşte 800 metre uzunluğundaki apartman bloğu!
        İbre Fatih Tekke'ye döndü
        İbre Fatih Tekke'ye döndü
        Doktorlar uyardı: Sosyal medya kararı
        Doktorlar uyardı: Sosyal medya kararı
        Avrupa'da dikkat çeken transferler
        Avrupa'da dikkat çeken transferler
        Narin Güran'ın amcası gözaltında!
        Narin Güran'ın amcası gözaltında!
        Yüksek zeka sahibi olduğunuzu gösteren 10 alışkanlık
        Yüksek zeka sahibi olduğunuzu gösteren 10 alışkanlık
        İşte tarihin en zengin insanları
        İşte tarihin en zengin insanları

        Benzer Haberler

        Elazığ'da feribottan baraj gölüne düşen kadın kurtarıldı
        Elazığ'da feribottan baraj gölüne düşen kadın kurtarıldı
        Elazığ'da otomobil traktöre çarptı, 5 kişi yaralandı
        Elazığ'da otomobil traktöre çarptı, 5 kişi yaralandı
        Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
        Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
        Sivrice'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
        Sivrice'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
        Büyük Zafer'in 102. yılı Keban'da kutlandı
        Büyük Zafer'in 102. yılı Keban'da kutlandı
        Hükümlüler bakım ve onarımını yaptıkları okulları eğitim ve öğretime hazırl...
        Hükümlüler bakım ve onarımını yaptıkları okulları eğitim ve öğretime hazırl...