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        Elazığ'da telefon hırsızlığı kamerada

        ELAZIĞ'da telefon bayisine müşteri gibi gelen şüpheli, sergilenen cep telefonunu çaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 12:13 Güncelleme: 04.09.2024 - 12:15
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        Elazığ'da telefon hırsızlığı kamerada
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        ELAZIĞ’da telefon bayisine müşteri gibi gelen şüpheli, sergilenen cep telefonunu çaldı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Gazi Caddesi'ndeki telefon bayisinde meydana geldi. Kimliği belirlenmeyen şüpheli, geldiği iş yerinde bir süre sergilenen cep telefonlarını inceledi. Şüpheli, daha sonra cep telefonlarından birini alıp dükkandan uzaklaştı. Hırsızlık, güvenlik kameralarına yansıdı. İhbarla adrese gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını incelemeye alıp şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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