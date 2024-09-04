Elazığ'da telefon hırsızlığı kamerada

Olay, dün akşam saatlerinde Gazi Caddesi'ndeki telefon bayisinde meydana geldi. Kimliği belirlenmeyen şüpheli, geldiği iş yerinde bir süre sergilenen cep telefonlarını inceledi. Şüpheli, daha sonra cep telefonlarından birini alıp dükkandan uzaklaştı. Hırsızlık, güvenlik kameralarına yansıdı. İhbarla adrese gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını incelemeye alıp şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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