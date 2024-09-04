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        Elazığ'da örtü yangını 4 saatte söndürüldü

        ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde otluk alanda çıkan örtü yangını, ekiplerin 4 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 20:35 Güncelleme: 04.09.2024 - 20:40
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        Elazığ'da örtü yangını 4 saatte söndürüldü
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        ELAZIĞ’ın Karakoçan ilçesinde otluk alanda çıkan örtü yangını, ekiplerin 4 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. 

        Karakoçan ilçesine bağlı Sarıbaşak köyü kırsalındaki otluk alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle örtü yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın hızla yayıldı. İhbarla bölgeye itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına 1 greyder, 3 ilk müdahale aracı, 5 arazöz, 40 personel ve 3 itfaiye aracıyla müdahale edildi. Yangın, ekiplerin 4 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. 30 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtilirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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