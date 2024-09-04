Elazığ'da örtü yangını 4 saatte söndürüldü
ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde otluk alanda çıkan örtü yangını, ekiplerin 4 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
ELAZIĞ’ın Karakoçan ilçesinde otluk alanda çıkan örtü yangını, ekiplerin 4 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Karakoçan ilçesine bağlı Sarıbaşak köyü kırsalındaki otluk alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle örtü yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın hızla yayıldı. İhbarla bölgeye itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına 1 greyder, 3 ilk müdahale aracı, 5 arazöz, 40 personel ve 3 itfaiye aracıyla müdahale edildi. Yangın, ekiplerin 4 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. 30 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtilirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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