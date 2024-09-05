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        Düğünde tabanca ile havaya ateş etti; gözaltında

        ELAZIĞ'da bir düğünde havaya tabancayla ateş ettiği anları sosyal medya hesabından paylaşan Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 15:03 Güncelleme: 05.09.2024 - 15:10
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        Düğünde tabanca ile havaya ateş etti; gözaltında
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        ELAZIĞ'da bir düğünde havaya tabancayla ateş ettiği anları sosyal medya hesabından paylaşan Y.A., jandarmanın operasyonu ile yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte yerleşim yerlerinin yakınında yapılan bir düğünde havaya tabancayla ateş ederek çektirdiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan şüphelinin yakalanması için Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Kimliğinin Y.A. olduğu tespit edilen şüpheli, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda 1 tabanca, 1 şarjör ve 16 tabanca fişeği ele geçirildi. Y.A.'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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