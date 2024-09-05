Bakan Yardımcısı Nadir Alplarslan: Turizm gelirimiz, bu yıl inşallah 60 milyar dolara ulaşacak

KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, "Dünyada biz, kısa sürede 3 yıl içerisinde ülke turizmini tanıtma açısından en etkili yapan ülkelerin başında geldik. 2019 yılında 37 milyar dolar olan turizm gelirimiz, bu yıl inşallah 60 milyar dolara ulaşacak. Geçtiğimiz yıl 55 milyar doları geçmiştik. Bu Türkiye için muazzam bir rakam" dedi.

Enternasyonel Turizm ve Sağlık Turizmi Derneği tarafından Elazığ’da düzenlenen TRB 1 Bölgesi Turizm ve Sağlık Turizmi Buluşması Destinasyon Çalıştayı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan’ın katılımıyla sona erdi. Çalıştaya il protokol üyeleri, TRB1 bölgesi illeri kültür ve turizm müdürleri, üniversite rektörleri, Fırat Kalkınma Ajansı, Elazığ Kent Konseyi, TÜRSAB Harput Bölge Temsil Kurulu ve ilgili bölüm akademisyenleri, sağlık kuruluşları yetkilileri ve turizm acenteleri katıldı. 2024 yılında turizm gelirinin 60 milyar dolara ulaşmasını planladıklarını belirten Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, "Turizm ülkemiz için son derece önemli bir sektör. Meclisimizin takdiriyle Türkiye Turizm Geliştirme Ajansı kuruldu. Dünyada biz, kısa sürede 3 yıl içerisinde ülke turizmini tanıtma açısından en etkili yapan ülkelerin başında geldik. 2019 yılında 37 milyar dolar olan turizm gelirimiz, bu yıl inşallah 60 milyar dolara ulaşacak. Geçtiğimiz yıl 55 milyar doları geçmiştik. Bu Türkiye için muazzam bir rakam" dedi.