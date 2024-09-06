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        Bisiklet sürerken hafif ticari aracın çarptığı 10 yaşındaki Udey öldü

        ELAZIĞ'da hafif ticari aracın çarptığı bisikletli Suriyeli Udey Elhasan (10), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 12:34 Güncelleme: 06.09.2024 - 12:40
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        Bisiklet sürerken hafif ticari aracın çarptığı 10 yaşındaki Udey öldü
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        ELAZIĞ’da hafif ticari aracın çarptığı bisikletli Suriyeli Udey Elhasan (10), hayatını kaybetti. Alkollü olduğu belirlenen sürücü B.Ç. gözaltına alındı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Zübeyde Hanım Caddesi’nde meydana geldi. B.Ç. yönetimindeki 23 AAE 400 plakalı hafif ticari araç, yol kenarında bisiklet süren Suriye uyruklu erkek çocuğu Udey Elhasan'a çarptı. Yola savrulan ve ağır yaralı Elhasan, ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Elhasan, burada doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Udey Elhasan’ın cenazesi otopsi için morga götürülürken, alkollü olduğu belirlenen sürücü B.Ç. ise gözaltına alındı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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