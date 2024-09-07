Elazığ,'da haber alınamayan öğretmen, evinde ölü bulundu

Hankendi Ortaokulu’nda görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Nurullah Kaya’dan 3 gündür haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kaya’nın yalnız yaşadığı eve sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla girilen evde, Kaya’nın cansız bedeni bulundu. Kaya’nın cenazesi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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