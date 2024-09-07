Arızalanan otomobili, kaputa oturup ayaklarıyla ittiler
ELAZIĞ'da iki kişi, arızalanan otomobili başka bir aracın kaputuna oturup ayaklarıyla itti.
ELAZIĞ’da iki kişi, arızalanan otomobili başka bir aracın kaputuna oturup ayaklarıyla itti. O anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde, Aksaray Mahallesi'nde meydana geldi. Bir otomobilin kaputuna oturan iki kişi, arızalanan otomobili ayaklarıyla itti. İki kişi de otomobillerin direksiyonuna geçerek araçlara yön vermeye çalıştı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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