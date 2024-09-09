Tunceli'de kazada şehit olan 4 asker, törenle memleketlerine uğurlandı

TUNCELİ’de zırhlı askeri aracın uçuruma yuvarlandığı kazada şehit olan 4 asker, Elazığ’da düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.

Ovacık ile Hozat ilçeleri arasındaki Karaoğlan mevkisinde İl Jandarma Komutanlığı’na ait zırhlı askeri araç, dün akşam saatlerinde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazada, jandarma uzman çavuşlar Ömer Eroğlu, Mehmet Aykanat ve Orhan Burak Büyükçaylı ile Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş şehit oldu. Astsubay Çavuş Muhammet Koyuncu ise ağır yaralandı.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı’nda şehitler için tören düzenlendi. Törende, şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutları, silah arkadaşlarının omuzlarında katafalka konuldu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin öz geçmişleri okundu. Dualar edildi, helallik alındı.