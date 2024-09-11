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        Elazığ'da refüje çarpan motosiklet devrildi, sürücü ve yolcu öldü

        ELAZIĞ'da kontrolden çıkarak refüje çarpan motosikletin sürücüsü Furkan Bulanık ile arkasında oturan Yağız Gür, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 00:32 Güncelleme: 11.09.2024 - 00:35
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        Elazığ'da refüje çarpan motosiklet devrildi, sürücü ve yolcu öldü
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        ELAZIĞ’da kontrolden çıkarak refüje çarpan motosikletin sürücüsü Furkan Bulanık ile arkasında oturan Yağız Gür, hayatını kaybetti.

        Kaza, akşam saatlerinde Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Furkan Bulanık idaresindeki 27 AUJ 238 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak refüje çarptı. Devrilen motosikletin sürücü ile arkasında bulunan yolcu, yola savruldu. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Bulanık ile Gür’ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Bulanık ve Gür’ün cenazeleri, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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