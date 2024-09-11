Kazada ölen motosikletli Furkan, son yolculuğuna uğurlandı

Kaza, dün akşam saatlerinde, Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Furkan Bulanık’ın kontrolünü yitirdiği 27 AUJ 238 plakalı motosiklet, refüje çarpıp, devrildi. Kazada sürücü ile arkasında oturan Yağız Gür yola savruldu. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin kontrolünde Bulanık ile Gür'ün yaşamlarını yitirdiği belirlendi.

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