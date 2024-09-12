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        Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu: 23 Elazığ FK - 12 Bingölspor: 2-0

        STAT: Elazığ DoğukentHAKEMLER: Onur Can Dolğun, Emrah Altındağ, Osman Korkmaz23 ELAZIĞ FK: Eren Yılmaz - Güray Fırat, Boran Tütünci (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 16:51 Güncelleme: 12.09.2024 - 16:55
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        Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu: 23 Elazığ FK - 12 Bingölspor: 2-0
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        STAT: Elazığ Doğukent

        HAKEMLER: Onur Can Dolğun, Emrah Altındağ, Osman Korkmaz

        23 ELAZIĞ FK: Eren Yılmaz - Güray Fırat, Boran Tütünci (Dk. 72 Haluk Hakan), Burak Kaan Sezgin (Dk. 72 Ahmet Yağız), Berke Gürbüz (Dk. 68 Eren Taştan), Sedat Peker (Dk. 88 Koray Ege Sağım), Muhammed Kavaklı, Fatih Onay, Batuhan Beştaş, Hüseyin Akın Aydın (Dk. 88 Resul Karakoyun), Haktan Yüce

        12 BİNGÖLSPOR: Oğuzhan Çelik - Muhammet Serdar Yazıcı (Dk. 63 Savaş Oday), Ali Aydın, Burak Sürmeli, Bilal Çebi, İsmail Palta (Dk. 71 Osman Ersöz), Muhammed Altunbay (Dk. 63 Serbay Yağız), Özgen Erdem, Muhammed Burak Çelik, Ruhi Yıldız (Dk. 63 İdris Ömer), Batuhan Aktaş (Dk. 77 Eray Aktaş)

        GOLLER: Dk. 43 Berke Gürbüz, Dk. 57 Sedat Peker (23 Elazığ FK)

        SARI KARTLAR: Koray Ege Sağım (23 Elazığ FK) - Özgen Erdem, Muhammed Burak Çelik, Ali Aydın, Eray Aktaş, Osman Ersöz (12 Bingölspor)

        Ziraat Türkiye Kupası 1'inci Eleme Turu'nda 23 Elazığ FK, konuk ettiği 12 Bingölspor'u 2-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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