Elazığ'da, otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kaza, 14 Eylül’de Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Ö.F.Y. yönetimindeki 23 EG 091 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Pınar Şimşek’e çarptı. Kazada Şimşek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Şimşek, yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.