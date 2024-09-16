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        Elazığ'da, otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

        ELAZIĞ'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Pınar Şimşek (50), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 11:04 Güncelleme: 16.09.2024 - 11:10
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        Elazığ'da, otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
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        ELAZIĞ’da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Pınar Şimşek (50), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaza, 14 Eylül’de Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Ö.F.Y. yönetimindeki 23 EG 091 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Pınar Şimşek’e çarptı. Kazada Şimşek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Şimşek, yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.

        Gözaltına alınan sürücü Ö.F.Y.’nin emniyetteki işlemleri devam ederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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