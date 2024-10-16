Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem; çevre illerde de hissedildi (2)

Deprem anında Hürriyet Caddesi’ndeki bir apartmanın 2’nci katında bulunan iş yerindeki 1 kişi de balkona çıkarak aşağıya sarktı. Daha sonra kararından vazgeçen kişi, tekrar balkona çıktı. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Deprem sırasında sürücüsünün kontrolünü yitirdiği 23 DB 656 plakalı otomobil, kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan, deprem anında Kültür Mahallesi Şehir İdris Doğan Caddesi’nden geçen 2’si kadın 4 yayanın üzerine, yanlarında bulunan bir binadan sıva parçaları düştü. Yayalar şans eseri kurtuldu. Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Malatya merkezli 5.9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Elazığ’da Rüstempaşa Mahallesi Dağıstan Sokak’taki Dağıstan Apartmanı ile Ömeroğlu Apartmanı C Blok’ta hasar oluştu. Dağıstan Apartmanı’nda 4 kişi, düşen sıva parçalarıyla yaralandı. Binadan tahliye edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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