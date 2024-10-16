Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem; çevre illerde de hissedildi (2)

        ELAZIĞ'DA,BİNADAN DÜŞEN SIVA PARÇALARIYLA 4 KİŞİ YARALANDIMalatya merkezli 5.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 14:04 Güncelleme: 16.10.2024 - 14:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem; çevre illerde de hissedildi (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        ELAZIĞ’DA,BİNADAN DÜŞEN SIVA PARÇALARIYLA 4 KİŞİ YARALANDI

        Malatya merkezli 5.9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Elazığ’da Rüstempaşa Mahallesi Dağıstan Sokak’taki Dağıstan Apartmanı ile Ömeroğlu Apartmanı C Blok’ta hasar oluştu. Dağıstan Apartmanı’nda 4 kişi, düşen sıva parçalarıyla yaralandı. Binadan tahliye edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

        SON ANDA KURTULDULAR

        Öte yandan, deprem anında Kültür Mahallesi Şehir İdris Doğan Caddesi’nden geçen 2’si kadın 4 yayanın üzerine, yanlarında bulunan bir binadan sıva parçaları düştü. Yayalar şans eseri kurtuldu. Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNÜ YİTİRDİĞİ OTOMOBİL TERS DÖNDÜ

        Deprem sırasında sürücüsünün kontrolünü yitirdiği 23 DB 656 plakalı otomobil, kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        PANİKLEDİ, BALKONDAN ATLAMAK İSTEDİ

        Deprem anında Hürriyet Caddesi’ndeki bir apartmanın 2’nci katında bulunan iş yerindeki 1 kişi de balkona çıkarak aşağıya sarktı. Daha sonra kararından vazgeçen kişi, tekrar balkona çıktı. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem
        Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem
        Depreme canlı yayında yakalandı
        Depreme canlı yayında yakalandı
        DEM’in kendisine ait bir iradesi yoksa devlet iradesi olanı işe almalı
        DEM’in kendisine ait bir iradesi yoksa devlet iradesi olanı işe almalı
        Okan Buruk ve yabancı sınırı için açıklama!
        Okan Buruk ve yabancı sınırı için açıklama!
        Rojin Kabaiş'e hüzünlü veda: Genç kızın ölüm nedeni belli oldu mu?
        Rojin Kabaiş'e hüzünlü veda: Genç kızın ölüm nedeni belli oldu mu?
        Mourinho'nun istediği 2 yıldız ortaya çıktı!
        Mourinho'nun istediği 2 yıldız ortaya çıktı!
        'Kasten öldürmeden' aranıyordu! O anlar kamerada!
        'Kasten öldürmeden' aranıyordu! O anlar kamerada!
        Kas ve kemik erimesiyle mücadele ediyor, yaşlanmayı yavaşlatıyor...
        Kas ve kemik erimesiyle mücadele ediyor, yaşlanmayı yavaşlatıyor...
        Lionel Messi, Bolivya maçında coştu!
        Lionel Messi, Bolivya maçında coştu!
        Sipariş veren kadını taciz edip eşini dövmüşlerdi! Sıcak gelişme!
        Sipariş veren kadını taciz edip eşini dövmüşlerdi! Sıcak gelişme!
        Real Madrid'de Arda Güler çatışması!
        Real Madrid'de Arda Güler çatışması!
        Düğünde kuzenini öldürmüştü! Savunması "Pes" dedirtti!
        Düğünde kuzenini öldürmüştü! Savunması "Pes" dedirtti!
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Spor dünyasını buluşturan açılış
        Spor dünyasını buluşturan açılış
        Güzelliğiyle Türkiye'yi temsil edecek
        Güzelliğiyle Türkiye'yi temsil edecek
        Dilan'ın gözünden melekler
        Dilan'ın gözünden melekler
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor
        Kuzey Kore'de 1 milyonu aşkın genç orduya katılmak için hazır
        Kuzey Kore'de 1 milyonu aşkın genç orduya katılmak için hazır
        Tamamlayıcı emeklilik bir zorunluluk
        Tamamlayıcı emeklilik bir zorunluluk
        Lübnan: Sedir ağaçlarının gölgesinde kırılan hayatlar
        Lübnan: Sedir ağaçlarının gölgesinde kırılan hayatlar

        Benzer Haberler

        Elazığ'da bir apartman, Malatya'daki depremde kısmen hasar gördü
        Elazığ'da bir apartman, Malatya'daki depremde kısmen hasar gördü
        Fırat Üniversitesi Keban Meslek Yüksekokulunda tanışma toplantısı
        Fırat Üniversitesi Keban Meslek Yüksekokulunda tanışma toplantısı
        Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu'ndan, Malatya'daki depreme ilişkin açıklama:
        Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu'ndan, Malatya'daki depreme ilişkin açıklama:
        Elazığ'da, Malatya'nın Kale ilçesindeki 5,9'luk depremin ardından bugün oku...
        Elazığ'da, Malatya'nın Kale ilçesindeki 5,9'luk depremin ardından bugün oku...
        Elazığ'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Elazığ'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Elazığ'da kaza sonrası bıçaklı kavga; 2 yaralı
        Elazığ'da kaza sonrası bıçaklı kavga; 2 yaralı