Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da kapalı 103 köy yolundan 24'ü ulaşıma açıldı

        ELAZIĞ'da kardan kapanan 103 köy yolundan 24'ü ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 14:42 Güncelleme: 26.11.2024 - 14:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da kapalı 103 köy yolundan 24'ü ulaşıma açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ELAZIĞ'da kardan kapanan 103 köy yolundan 24'ü ulaşıma açıldı.

        Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelerine bağlı 103 köy yolundan 24'ü, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla ulaşıma açıldı. Merkeze bağlı 19, Baskil'de 27, Maden'de 4, Karakoçan'da 5, Keban'da 20, Kovancılar'da 1 ve Sivrice'de 3 köy yolu olmak üzere kapalı olan 79 köy yolunun ulaşıma açılması için 81 iş makinesi ve 99 personelle çalışmalar sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uçakta kalp krizi! Pilot ile kulenin konuşması nefes kesti!
        Uçakta kalp krizi! Pilot ile kulenin konuşması nefes kesti!
        "Enflasyon düşecek, düşmeye devam edecek"
        "Enflasyon düşecek, düşmeye devam edecek"
        Nijerya'dan flaş iddia: Cimbom'a kötü haber!
        Nijerya'dan flaş iddia: Cimbom'a kötü haber!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bir 'bek'le iki kuş!
        Bir 'bek'le iki kuş!
        Musk'tan İngiltere'ye: Zalim bir polis devleti
        Musk'tan İngiltere'ye: Zalim bir polis devleti
        Sular çekilince görünür oldu... Uzunluğu 172 metre
        Sular çekilince görünür oldu... Uzunluğu 172 metre
        Türkiye'nin en güzel doğal göllerindendi şimdi can çekişiyor
        Türkiye'nin en güzel doğal göllerindendi şimdi can çekişiyor
        Doğu Ekspresi biletleri tükendi
        Doğu Ekspresi biletleri tükendi
        Medina transferinde F.Bahçe'ye müjde!
        Medina transferinde F.Bahçe'ye müjde!
        2 eltinin kahreden ölümü!
        2 eltinin kahreden ölümü!
        Deniz Akkkaya hakkında gözaltı kararı
        Deniz Akkkaya hakkında gözaltı kararı
        Buffett servetini neden ailesine bırakmıyor?
        Buffett servetini neden ailesine bırakmıyor?
        Yatırımları artırmak için Koç-Sabancı işbirliği
        Yatırımları artırmak için Koç-Sabancı işbirliği
        Beşiktaş son 4 sezonun en kötü dönemini yaşıyor
        Beşiktaş son 4 sezonun en kötü dönemini yaşıyor
        Engelli emeklilik şartları değişiyor
        Engelli emeklilik şartları değişiyor
        2020 yılında 3.2 milyon kişi kaybedildi! Evlerin içi ölüm saçıyor
        2020 yılında 3.2 milyon kişi kaybedildi! Evlerin içi ölüm saçıyor
        Sağlık durumu ciddiyetini koruyor
        Sağlık durumu ciddiyetini koruyor
        "İmralı ile DEM'in görüşmesi gecikmemeli"
        "İmralı ile DEM'in görüşmesi gecikmemeli"
        "Halime bebeğin öleceğini biliyorduk!"
        "Halime bebeğin öleceğini biliyorduk!"

        Benzer Haberler

        Keban'da Öğretmenler Günü etkinlikle kutlandı
        Keban'da Öğretmenler Günü etkinlikle kutlandı
        Elazığ depremi sonrası yapılan okulları hükümlüler temizleyip eğitime hazır...
        Elazığ depremi sonrası yapılan okulları hükümlüler temizleyip eğitime hazır...
        Elazığ'da greydere çarpan otomobilin sürücüsünün öldüğü kaza anı güvenlik k...
        Elazığ'da greydere çarpan otomobilin sürücüsünün öldüğü kaza anı güvenlik k...
        Elazığ'da kardan kapanan 127 köy yolu ulaşıma açıldı
        Elazığ'da kardan kapanan 127 köy yolu ulaşıma açıldı
        Elazığ'da eğitime 1 gün ara verildi (4)
        Elazığ'da eğitime 1 gün ara verildi (4)
        Elazığ'da aile içi şiddetle mücadele kapsamında "Beyaz Ev Aile Merkezi" açı...
        Elazığ'da aile içi şiddetle mücadele kapsamında "Beyaz Ev Aile Merkezi" açı...