Tren istasyonundan kablo çalan şüpheliler, yakalandı
ELAZIĞ'da tren istasyonundan yaklaşık 400 bin lira değerinde bakır kabloyu kesip çalan 4 şüpheli, kameralardan tespit edilerek yakalandı.
ELAZIĞ'da tren istasyonundan yaklaşık 400 bin lira değerinde bakır kabloyu kesip çalan 4 şüpheli, kameralardan tespit edilerek yakalandı.
Olay, 17 Şubat gecesi Yurtbaşı beldesindek tren istasyonunda meydana geldi. İstasyonun boş olmasını fırsat bilen 4 kişi, kesici aletle yaklaşık 400 bin lira değerindeki bakır kabloları keserek çaldı. O anlar, istasyondaki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde; bir kişinin kabloları kestiği, diğerlerinin de kabloları topladığı ve gözcülük yaptığı görüldü. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından başlatılan çalışmada; M.A., C.A., M.A. ve A.A. tespit edilip, yakalandı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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