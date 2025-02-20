Elazığ'da 505 köy yolu kardan ulaşıma kapandı (3)

Elazığ'ın Sivrice ilçesi Dereboyunu köyünde enerji şirketine ait araç, kar nedeniyle yolda kaldı. İhbarla bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Araç ve içindekiler, ekiplerin çalışması ile bulunduğu noktadan çıkartıldı.

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