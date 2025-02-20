Elazığ'da 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı

ELAZIĞ’da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2’si ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde kent merkezindeki Protokol Yolu mevkisinde meydana geldi. Havva Ç. yönetimindeki 23 AFF 886 plakalı otomobil ile Zeki Burak D. yönetimindeki 23 AFB 542 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile 23 AFF 886 plakalı otomobilde bulunan Büşra Ç. yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüler ile sıkıştığı yerden çıkarılan Büşra Ç., ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza yerine gelen yaralıların yakınları ise sinir krizi geçirdi. Yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.