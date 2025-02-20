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        Elazığ'da 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı

        ELAZIĞ'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 21:25 Güncelleme: 20.02.2025 - 21:30
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        Elazığ'da 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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        ELAZIĞ’da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2’si ağır 3 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde kent merkezindeki Protokol Yolu mevkisinde meydana geldi. Havva Ç. yönetimindeki 23 AFF 886 plakalı otomobil ile Zeki Burak D. yönetimindeki 23 AFB 542 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile 23 AFF 886 plakalı otomobilde bulunan Büşra Ç. yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüler ile sıkıştığı yerden çıkarılan Büşra Ç., ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza yerine gelen yaralıların yakınları ise sinir krizi geçirdi. Yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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