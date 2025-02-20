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        Elazığ'da 505 köy yolu kardan ulaşıma kapandı (3)

        EĞİTİME1 GÜN ARA VERİLDİElazığ Valiliği'nden yapılan açıklamada, etkili olan kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 23:13 Güncelleme: 20.02.2025 - 23:15
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        Elazığ'da 505 köy yolu kardan ulaşıma kapandı (3)
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        EĞİTİME1 GÜN ARA VERİLDİ

        Elazığ Valiliği’nden yapılan açıklamada, etkili olan kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu. Açıklamada, “21 Şubat Cuma günü ilimizde kar yağışının devam etmekte oluşu ve aşırı buzlanma olasılığı nedeniyle vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına ilimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm okul ve kurumlarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan malul, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır” denildi.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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