Elazığ'da 505 köy yolu kardan ulaşıma kapandı (3)

EĞİTİME1 GÜN ARA VERİLDİ

Elazığ Valiliği’nden yapılan açıklamada, etkili olan kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu. Açıklamada, “21 Şubat Cuma günü ilimizde kar yağışının devam etmekte oluşu ve aşırı buzlanma olasılığı nedeniyle vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına ilimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm okul ve kurumlarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan malul, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır” denildi.