Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da 505 köy yolu kardan ulaşıma kapandı (4)

        379KÖY YOLU ULAŞIMA AÇILDIElazığ'da etkili olan kar nedeniyle ulaşıma kapanan 505 köy yolundan 379'u, İl Özel İdare ekiplerinin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 00:31 Güncelleme: 21.02.2025 - 00:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da 505 köy yolu kardan ulaşıma kapandı (4)
        ABONE OL

        379KÖY YOLU ULAŞIMA AÇILDI

        Elazığ’da etkili olan kar nedeniyle ulaşıma kapanan 505 köy yolundan 379’u, İl Özel İdare ekiplerinin çalışmasıyla ulaşıma açıldı. Merkezde 8, ilçelerden Baskil'de 20, Maden'de 15, Karakoçan'da 30, Keban'da 5, Kovancılar'da 16, Palu'da 14 ve Sivrice'de 18 olmak üzere toplamda 126 köy yolunda ise ekiplerin 97 araç ve 120 personel ile çalışmaları devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Anderlecht-Fenerbahçe maçı olaylar nedeniyle durdu!
        Anderlecht-Fenerbahçe maçı olaylar nedeniyle durdu!
        Galatasaray'ın Avrupa macerası sona erdi!
        Galatasaray'ın Avrupa macerası sona erdi!
        Okan Buruk: Kalitemizin altında kaldık
        Okan Buruk: Kalitemizin altında kaldık
        Bakan Uraloğlu'ndan sürücülere uyarı
        Bakan Uraloğlu'ndan sürücülere uyarı
        Özel'den Lütfü Savaş'a 'piyon' benzetmesi
        Özel'den Lütfü Savaş'a 'piyon' benzetmesi
        Eğitime kar engeli!
        Eğitime kar engeli!
        İmamoğlu uyardı! İstanbullular sabah saatlerine dikkat
        İmamoğlu uyardı! İstanbullular sabah saatlerine dikkat
        ABD: Trump Zelenskiy'le ilgili hayal kırıklığı yaşadı
        ABD: Trump Zelenskiy'le ilgili hayal kırıklığı yaşadı
        İstanbul'da bugün de okullar tatil
        İstanbul'da bugün de okullar tatil
        Vance: Barışın eşiğindeyiz
        Vance: Barışın eşiğindeyiz
        Ukraynalı komutan: ABD olmadan 6 ay dayanabiliriz
        Ukraynalı komutan: ABD olmadan 6 ay dayanabiliriz
        MR çekiminde kamerayla görüntü alınmış!
        MR çekiminde kamerayla görüntü alınmış!
        Kar, etkisini ne kadar sürdürecek?
        Kar, etkisini ne kadar sürdürecek?
        Eşini ve kayınbiraderini bıçakladı!
        Eşini ve kayınbiraderini bıçakladı!
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        G.Saray'dan Tahkim'e yabancı hakem itirazı!
        G.Saray'dan Tahkim'e yabancı hakem itirazı!
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        İstanbul ve Ankara'da Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
        İstanbul ve Ankara'da Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
        Bakan Fidan: Filistin toprakları müzakere konusu değil
        Bakan Fidan: Filistin toprakları müzakere konusu değil

        Benzer Haberler

        Elazığ'da 505 köy yolu kardan ulaşıma kapandı (3)
        Elazığ'da 505 köy yolu kardan ulaşıma kapandı (3)
        Elazığ'da kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi
        Elazığ'da kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi
        Elazığ'da 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı
        Elazığ'da 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı
        Elazığ'da kar nedeniyle kapanan 297 köy yolu ulaşıma açıldı
        Elazığ'da kar nedeniyle kapanan 297 köy yolu ulaşıma açıldı
        Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Baskil'de kar yağışı etkili oldu
        Baskil'de kar yağışı etkili oldu