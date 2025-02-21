Elazığ'da 505 köy yolu kardan ulaşıma kapandı (4)
379KÖY YOLU ULAŞIMA AÇILDIElazığ'da etkili olan kar nedeniyle ulaşıma kapanan 505 köy yolundan 379'u, İl Özel İdare ekiplerinin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.
379KÖY YOLU ULAŞIMA AÇILDI
Elazığ’da etkili olan kar nedeniyle ulaşıma kapanan 505 köy yolundan 379’u, İl Özel İdare ekiplerinin çalışmasıyla ulaşıma açıldı. Merkezde 8, ilçelerden Baskil'de 20, Maden'de 15, Karakoçan'da 30, Keban'da 5, Kovancılar'da 16, Palu'da 14 ve Sivrice'de 18 olmak üzere toplamda 126 köy yolunda ise ekiplerin 97 araç ve 120 personel ile çalışmaları devam ediyor.
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