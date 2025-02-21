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        Elazığ'da 105 köy yolu kardan ulaşıma kapandı

        ELAZIĞ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle, kent genelinde 105 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 12:06 Güncelleme: 21.02.2025 - 12:10
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        Elazığ'da 105 köy yolu kardan ulaşıma kapandı
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        ELAZIĞ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle, kent genelinde 105 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle 105 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapalı yolların açılması için İl Özel İdaresi ekiplerinin 120 personel ve 97 araçla çalışmaları sürüyor.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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