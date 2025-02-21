Elazığ'da 105 köy yolu kardan ulaşıma kapandı

Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle 105 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapalı yolların açılması için İl Özel İdaresi ekiplerinin 120 personel ve 97 araçla çalışmaları sürüyor.

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