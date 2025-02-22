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        Elazığ merkezli 9 ilde siber dolandırıcılık operasyonunda 18 tutuklama

        ELAZIĞmerkezli 9 ilde 1 milyar liralık siber dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheliden 18'i tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 10:47 Güncelleme: 22.02.2025 - 10:50
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        Elazığ merkezli 9 ilde siber dolandırıcılık operasyonunda 18 tutuklama
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        ELAZIĞmerkezli 9 ilde 1 milyar liralık siber dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheliden 18'i tutuklandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarını işleyen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Şüphelilerin sosyal paylaşım sitelerinde ve kripto piyasalarında yatırım yaparak kar elde etme vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları, Elazığ'da 5 kişiyi 2,5 milyon lira zarara uğrattıkları, suçtan elde edilen parayı paravan şirketler kurarak aklamaya çalıştıkları tespit edildi.

        3 ŞÜPHELİ SERBEST

        Ayrıca şüphelilerin banka hesaplarında işlem hacminin yaklaşık 1 milyar lira olduğu belirlendi. 9 ilde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, 21 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i çıkarıldıkları mahkemede tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla 3'ü serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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