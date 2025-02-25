Hurda yüklü kamyonet, lastiği patlayınca devrilme tehlikesi geçirdi; o anlar kamerada

Olay, Kazım Karabekir Caddesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 23 AAJ 551 plakalı kamyonetin, seyir halindeyken aşırı yükün etkisiyle arka lastikleri patladı. Kamyonet devrilme tehlikesi yaşarken, o anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kamyonetin lastiğinin tamir edilmesinin ardından, yükünün bir kısmı vinç yardımıyla başka bir kamyonete alındı.

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