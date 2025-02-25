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        Hurda yüklü kamyonet, lastiği patlayınca devrilme tehlikesi geçirdi; o anlar kamerada

        ELAZIĞ'da lastiği patlayan hurda demir yüklü kamyonet, devrilme tehlikesi geçirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 18:17 Güncelleme: 25.02.2025 - 18:20
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        Hurda yüklü kamyonet, lastiği patlayınca devrilme tehlikesi geçirdi; o anlar kamerada
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        ELAZIĞ’da lastiği patlayan hurda demir yüklü kamyonet, devrilme tehlikesi geçirdi. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Olay, Kazım Karabekir Caddesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 23 AAJ 551 plakalı kamyonetin, seyir halindeyken aşırı yükün etkisiyle arka lastikleri patladı. Kamyonet devrilme tehlikesi yaşarken, o anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kamyonetin lastiğinin tamir edilmesinin ardından, yükünün bir kısmı vinç yardımıyla başka bir kamyonete alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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