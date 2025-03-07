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        Elazığ'da arızalanan otobüs, trafikte tek tekeri havada ilerledi

        ELAZIĞ'da arızalanan şehir içi yolcu otobüsü, bir tekeri havada trafikte seyretti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 12:59 Güncelleme: 07.03.2025 - 13:00
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        Elazığ'da arızalanan otobüs, trafikte tek tekeri havada ilerledi
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        ELAZIĞ'da arızalanan şehir içi yolcu otobüsü, bir tekeri havada trafikte seyretti. O anlar, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Olay, Ataşehir Mahallesi İmam Efendi Bulvarı'nda meydana geldi. Ön aksamında arıza olan belediyeye ait şehir içi yolcu otobüsü trafikte, sol ön tekeri havada seyretti. Durumu gören sürücüler, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Otobüsün bakımının yapılacağı yerin yakın olması nedeniyle çekiciyle götürülmediği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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