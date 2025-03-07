Elazığ'da arızalanan otobüs, trafikte tek tekeri havada ilerledi

ELAZIĞ'da arızalanan şehir içi yolcu otobüsü, bir tekeri havada trafikte seyretti. O anlar, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, Ataşehir Mahallesi İmam Efendi Bulvarı'nda meydana geldi. Ön aksamında arıza olan belediyeye ait şehir içi yolcu otobüsü trafikte, sol ön tekeri havada seyretti. Durumu gören sürücüler, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Otobüsün bakımının yapılacağı yerin yakın olması nedeniyle çekiciyle götürülmediği öğrenildi.