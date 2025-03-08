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        Elazığ'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

        ELAZIĞ'da, otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 21:17 Güncelleme: 08.03.2025 - 21:20
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        Elazığ'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı
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        ELAZIĞ’da, otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Doğukent Mahallesi, Bahaeddin Ögel Caddesi’nde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen 23 ADM 732 plakalı otomobil ile 23 ADP 256 lakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, araçlardaki 5 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 1’inin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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