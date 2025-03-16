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        Zemin kattaki daire yandı

        ELAZIĞ'da, 5 katlı bir binanın zemin katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 14:21 Güncelleme: 16.03.2025 - 14:25
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        Zemin kattaki daire yandı
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        ELAZIĞ’da, 5 katlı bir binanın zemin katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Rüstempaşa Mahallesi’ndeki 5 katlı bir binanın zemin katındaki dairede, henüz bilinmeyen nedenle öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bina tahliye edilirken, yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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