Zemin kattaki daire yandı

Rüstempaşa Mahallesi’ndeki 5 katlı bir binanın zemin katındaki dairede, henüz bilinmeyen nedenle öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bina tahliye edilirken, yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

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