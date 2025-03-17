Dönercide çıkan yangında 2 çalışan dumandan etkilendi

Gazi Caddesi'ndeki bir dönerci dükkanının tezgah bölümünde öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangında dumandan etkilenen 2 çalışan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastaneye kaldırıldı. Çalışanların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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