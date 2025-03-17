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        Dönercide çıkan yangında 2 çalışan dumandan etkilendi

        ELAZIĞ'da bir dönercide çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü, 2 çalışan dumandan etkilendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 12:52 Güncelleme: 17.03.2025 - 12:55
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        Dönercide çıkan yangında 2 çalışan dumandan etkilendi
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        ELAZIĞ’da bir dönercide çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü, 2 çalışan dumandan etkilendi.

        Gazi Caddesi'ndeki bir dönerci dükkanının tezgah bölümünde öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangında dumandan etkilenen 2 çalışan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastaneye kaldırıldı. Çalışanların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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