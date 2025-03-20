Elazığ'da kar yağışı etkili oldu
ELAZIĞ'da, meteorolojinin uyarılarının ardından kar yağışı etkili oldu.
ELAZIĞ’da, meteorolojinin uyarılarının ardından kar yağışı etkili oldu.
Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü’nün bölge genelinde havanın çok bulutlu ve aralıklarla karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağı, sıcaklıkların mevsim normallerinin de 8 ila 10 derece altında seyredeceği uyarılarının ardından, Elazığ’da yağış etkili oldu. Kentin yüksek bölgeleri beyaz örtüyle kaplanırken, Baskil ilçesinde tomurcuk halinde olan ve çiçek açan kayısı ağaçları, karla kaplandı.
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