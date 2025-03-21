Elazığ'da eğitime 'kar' engeli (2)

Elazığ'da kar yağışı nedeniyle kent genelindeki 293 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kapalı köy yollarının açılması için çalışma başlatıldı. Sivrice ilçesine bağlı Gözeli köyü yolunda da bir sürücü, hafif ticari aracıyla mahsur kaldı. Elazığ İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla araç, saplandığı yerden kurtarıldı.

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