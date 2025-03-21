Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da eğitime 'kar' engeli (2)

        293KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDIElazığ'da kar yağışı nedeniyle kent genelindeki 293 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 11:14 Güncelleme: 21.03.2025 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da eğitime 'kar' engeli (2)
        ABONE OL

        293KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

        Elazığ'da kar yağışı nedeniyle kent genelindeki 293 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kapalı köy yollarının açılması için çalışma başlatıldı. Sivrice ilçesine bağlı Gözeli köyü yolunda da bir sürücü, hafif ticari aracıyla mahsur kaldı. Elazığ İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla araç, saplandığı yerden kurtarıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Genç anne dehşeti yaşadı... Bebeğini emzirirken bıçaklandı!
        Genç anne dehşeti yaşadı... Bebeğini emzirirken bıçaklandı!
        Sosyal medyaya inceleme: 326 hesap tespit edildi
        Sosyal medyaya inceleme: 326 hesap tespit edildi
        İBB'nin metro projesi Ulaştırma Bakanlığı'na devredildi
        İBB'nin metro projesi Ulaştırma Bakanlığı'na devredildi
        Olay anı kamerada! Eski ve yeni yönetimin site kavgası!
        Olay anı kamerada! Eski ve yeni yönetimin site kavgası!
        "ABD'de şartlar yerine oturunca iç piyasada da normal dönecek"
        "ABD'de şartlar yerine oturunca iç piyasada da normal dönecek"
        "A Ligi'nde olmak çok önemli!"
        "A Ligi'nde olmak çok önemli!"
        X, Instagram ve YouTube'a erişim sorununda son durum
        X, Instagram ve YouTube'a erişim sorununda son durum
        Çatıdan düşmüşlerdi... Baba ile oğlunu öldüren ısrar!
        Çatıdan düşmüşlerdi... Baba ile oğlunu öldüren ısrar!
        Piyasa değerleri güncellendi!
        Piyasa değerleri güncellendi!
        Hesabı mahşere kaldı... Pera bebek kim vurduya gitti!
        Hesabı mahşere kaldı... Pera bebek kim vurduya gitti!
        Sahte akaryakıt fişi operasyonunda gözaltılar var!
        Sahte akaryakıt fişi operasyonunda gözaltılar var!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarıları!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarıları!
        Eva Green ile çalışmayı istemişti
        Eva Green ile çalışmayı istemişti
        Öğretmen açığa alındı! Otizmli çocukta 54 morluk!
        Öğretmen açığa alındı! Otizmli çocukta 54 morluk!
        Adem elması neden erkeklerde daha belirgin?
        Adem elması neden erkeklerde daha belirgin?
        Bizim Çocuklar "A" kalite!
        Bizim Çocuklar "A" kalite!
        Eğitim Bakanlığının kapatılması için imza attı
        Eğitim Bakanlığının kapatılması için imza attı
        Montella'dan önemli başarı!
        Montella'dan önemli başarı!
        İşsizlik maaşını 6 işsizden 1’i alıyor
        İşsizlik maaşını 6 işsizden 1’i alıyor
        Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu
        Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu

        Benzer Haberler

        Elazığ'da eğitime 'kar' engeli
        Elazığ'da eğitime 'kar' engeli
        Elazığ'da eğitime kar engeli
        Elazığ'da eğitime kar engeli
        Keban'da çakallar 5 koyunu telef etti
        Keban'da çakallar 5 koyunu telef etti
        Elazığ'da kar yağışı etkili oldu
        Elazığ'da kar yağışı etkili oldu
        Keban Kaymakamı Furkan Atalık, iftarda bir eve misafir oldu
        Keban Kaymakamı Furkan Atalık, iftarda bir eve misafir oldu
        Keban'da İftara 5 Kala Programı ile yolculara kumanya dağıtıldı
        Keban'da İftara 5 Kala Programı ile yolculara kumanya dağıtıldı