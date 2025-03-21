Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da eğitime 'kar' engeli (3)

        314KÖY YOLU ULAŞIMA AÇILDIElazığ'da ekili olan kar yağışı nedeniyle yolu ulaşıma kapanan 316 köy yolundan 314'ü, İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekiplerinin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 20:02 Güncelleme: 21.03.2025 - 20:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da eğitime 'kar' engeli (3)
        ABONE OL

        314KÖY YOLU ULAŞIMA AÇILDI

        Elazığ’da ekili olan kar yağışı nedeniyle yolu ulaşıma kapanan 316 köy yolundan 314’ü, İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekiplerinin çalışmasıyla ulaşıma açıldı. Kapalı 2 köy yolunda ise çalışmaların sürdüğü belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İmamoğlu'nun ifadesi tamamlandı
        İmamoğlu'nun ifadesi tamamlandı
        İstanbul Barosu yönetimi görevden alındı
        İstanbul Barosu yönetimi görevden alındı
        Sokak tartışması
        Sokak tartışması
        CHP olağanüstü kurultay kararı aldı
        CHP olağanüstü kurultay kararı aldı
        "Türk iradesi galip geldi"
        "Türk iradesi galip geldi"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, nevruz ateşini yaktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, nevruz ateşini yaktı
        Ali Nuhoğlu’nun ifadesi
        Ali Nuhoğlu’nun ifadesi
        Uraloğlu: Proje İBB'den devralınmadı
        Uraloğlu: Proje İBB'den devralınmadı
        Trump'tan 6. nesil savaş uçağı açıklaması
        Trump'tan 6. nesil savaş uçağı açıklaması
        21 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        21 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        TCMB'den likidite senedi ihracı
        TCMB'den likidite senedi ihracı
        İstanbul Valiliği açıkladı... Bu yollar 24 saat trafiğe kapandı!
        İstanbul Valiliği açıkladı... Bu yollar 24 saat trafiğe kapandı!
        Emekli bayram ikramiyesi görüşmeleri ertelendi
        Emekli bayram ikramiyesi görüşmeleri ertelendi
        İzmir ve Ankara'da gösteri ve yürüyüş yasağı
        İzmir ve Ankara'da gösteri ve yürüyüş yasağı
        Sosyal medyaya inceleme: 326 hesap tespit edildi
        Sosyal medyaya inceleme: 326 hesap tespit edildi
        Üniversite okumaya gelmişti, yıldız futbolcu oldu!
        Üniversite okumaya gelmişti, yıldız futbolcu oldu!
        En iyiler listesi açıklandı: Kenan Yıldız ve Can Uzun...
        En iyiler listesi açıklandı: Kenan Yıldız ve Can Uzun...
        Piyasa değerleri güncellendi!
        Piyasa değerleri güncellendi!
        Montella ile ilkler devam ediyor
        Montella ile ilkler devam ediyor
        Eva Green ile çalışmayı istemişti
        Eva Green ile çalışmayı istemişti

        Benzer Haberler

        Elazığ'da çiçek açan kayısı ağaçları kar altında kaldı
        Elazığ'da çiçek açan kayısı ağaçları kar altında kaldı
        Elazığ'da kar nedeniyle 293 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Elazığ'da kar nedeniyle 293 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Keban'da kar yağışı etkili oldu
        Keban'da kar yağışı etkili oldu
        Keban'da ÇEDES Projesi kapsamında öğrencilere yönelik iftar programı düzenl...
        Keban'da ÇEDES Projesi kapsamında öğrencilere yönelik iftar programı düzenl...
        Ağın Kaymakamı Türkmenoğlu ve Belediye Başkanı Çakar iftarda bir evi ziyare...
        Ağın Kaymakamı Türkmenoğlu ve Belediye Başkanı Çakar iftarda bir evi ziyare...
        Elazığ'da eğitime 'kar' engeli (2)
        Elazığ'da eğitime 'kar' engeli (2)