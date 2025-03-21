Elazığ'da eğitime 'kar' engeli (3)

Elazığ’da ekili olan kar yağışı nedeniyle yolu ulaşıma kapanan 316 köy yolundan 314’ü, İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekiplerinin çalışmasıyla ulaşıma açıldı. Kapalı 2 köy yolunda ise çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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