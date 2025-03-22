Tefeci operasyonunda 2 tutuklama
ELAZIĞ'da, yüksek faizle senet karşılığı verdikleri borcu ödeyemeyen kişilerin mal varlıklarına el koyan 2 şüpheli tutuklandı.
ELAZIĞ’da, yüksek faizle senet karşılığı verdikleri borcu ödeyemeyen kişilerin mal varlıklarına el koyan 2 şüpheli tutuklandı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, kentte çeşitli tarihlerde meydana gelen 'Tefecilik', 'Gasp', 'Kasten yaralama' ve 'Hakaret' suçlarını işleyen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, ekonomik sıkıntı yaşayan kişileri yüksek faizle borçlandıran, teminat olarak senet alan ve ödeme yapamayanların mal varlıklarına el koyarak mağdur eden 2 şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde birçok çek, senet, dijital materyal, 1 ruhsatsız tabanca ve 29 mermi ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
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