Elazığ'da hafif ticari araç takla attı: 5 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Elazığ- Malatya karayolu Gözeli mevkisinde meydana geldi. Yusuf Aydın yönetimindeki 09 DJ 143 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Araçtaki 5 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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