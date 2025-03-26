Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da hafif ticari araç takla attı: 5 yaralı

        ELAZIĞ'da kontrolden çıkan hafif ticari aracın takla attığı kazada 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 22:14 Güncelleme: 26.03.2025 - 22:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da hafif ticari araç takla attı: 5 yaralı
        ABONE OL

        ELAZIĞ’da kontrolden çıkan hafif ticari aracın takla attığı kazada 5 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Elazığ- Malatya karayolu Gözeli mevkisinde meydana geldi. Yusuf Aydın yönetimindeki 09 DJ 143 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Araçtaki 5 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayram tatilini 9 güne çıkardık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayram tatilini 9 güne çıkardık
        Karabat ile Özer hakkında yetkisizlik kararı
        Karabat ile Özer hakkında yetkisizlik kararı
        Bahçeli'den Saraçhane açıklaması
        Bahçeli'den Saraçhane açıklaması
        "TFF yöneticisi 'Karagümrük Süper Lig'de olmayacak' dedi!"
        "TFF yöneticisi 'Karagümrük Süper Lig'de olmayacak' dedi!"
        2 kişiyi öldürüp canına kıydı
        2 kişiyi öldürüp canına kıydı
        İstanbul'da 178 zanlı tutuklandı
        İstanbul'da 178 zanlı tutuklandı
        Deniz Akkaya'nın kızı, hapis cezası aldı
        Deniz Akkaya'nın kızı, hapis cezası aldı
        Mourinho'nun Bodrum FK 11'i netleşiyor!
        Mourinho'nun Bodrum FK 11'i netleşiyor!
        İBB Başkan Vekili belli oldu
        İBB Başkan Vekili belli oldu
        Rutte: Rusya ile ilişkiler normalleşmeyecek
        Rutte: Rusya ile ilişkiler normalleşmeyecek
        Kurultay soruşturmasında son durum ne?
        Kurultay soruşturmasında son durum ne?
        Dursun Özbek'ten Serdal Adalı'ya destek!
        Dursun Özbek'ten Serdal Adalı'ya destek!
        Goldberg yeni mesajları yayımladı
        Goldberg yeni mesajları yayımladı
        Serdal Adalı: TFF derhal istifa etmelidir!
        Serdal Adalı: TFF derhal istifa etmelidir!
        Chery'den Samsun'a 1 milyar dolarlık yatırım
        Chery'den Samsun'a 1 milyar dolarlık yatırım
        26 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        26 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Ünlü isimlerden hakem tepkisi
        Ünlü isimlerden hakem tepkisi
        "Güzelliğim yüzünden cezalandırıldım"
        "Güzelliğim yüzünden cezalandırıldım"
        "Beni sattın"
        "Beni sattın"
        Dünyanın en eski şehirleri
        Dünyanın en eski şehirleri

        Benzer Haberler

        Elazığ'da silahlı saldırı; 1'i durakta bekleyen 2 yaralı
        Elazığ'da silahlı saldırı; 1'i durakta bekleyen 2 yaralı
        Elazığ'da silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı
        Elazığ'da silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı
        AK Parti İl Başkanı Yıldırım, Ağın ve Keban'da ziyaretlerde bulundu
        AK Parti İl Başkanı Yıldırım, Ağın ve Keban'da ziyaretlerde bulundu
        Elazığ'da Türk Kızılayın ramazan yardımları binlerce kişiye ulaşıyor
        Elazığ'da Türk Kızılayın ramazan yardımları binlerce kişiye ulaşıyor
        Elazığ'da Gazze halkına yardım için iftar programı düzenlendi
        Elazığ'da Gazze halkına yardım için iftar programı düzenlendi
        Keban'da su ürünleri üreticileri iftarda buluştu
        Keban'da su ürünleri üreticileri iftarda buluştu