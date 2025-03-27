Elazığ'da Tadım Kalesi ve Höyüğü'nde çıkarılan 31 eser Diyarbakır'a gönderildi

ELAZIĞ’da, Tadım köyündeki Tadım Kalesi ve Höyüğü’nde çıkarılan 31 eser işlemlerinin yapılması için Diyarbakır Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü’ne gönderildi.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çıkarılan eserlerden 6 bin yıllık olduğu değerlendirilen kutsal ocakların, ateşin kutsal kabul edildiği eski çağlarda dini ritüellerde kullanıldığının ve aileyi temsil ettiğinin düşünüldüğünü söyledi. Hatipoğlu, “Tadım köyü sınırları içerisinde yer alan Tadım Kalesi ve Tadım Höyüğü’nde yürüttüğümüz arkeolojik kazı çalışmalarında, bölgenin tarihine ışık tutacak önemli buluntulara ulaşmaya devam ediyoruz. Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzemizin gerçekleştirdiği kazılarda, Geç Kalkolitik ve Erken Tunç Çağı’na tarihlenen çok sayıda eser gün yüzüne çıkarıldı. Kazılarda, M.Ö. 4000-3000 yıllarına tarihlenen 12 adet Karaz çömleği, M.Ö. 3200 yılına ait dağ keçisi bezemeli boyalı bir çömlek ve yine M.Ö. 4000-3000 yıllarına tarihlenen 2 adet boğa bezemeli ünik kutsal ocak ortaya çıkarıldı. 6000 yıllık olduğu değerlendirilen kutsal ocaklar, bölgenin dini inanışları ve sosyal yaşamı hakkında bizlere önemli ipuçları sunuyor. Ateşin kutsal kabul edildiği eski çağlarda, bu ocakların dini ritüellerde kullanıldığı ve aileyi temsil ettiği düşünülüyor” dedi.