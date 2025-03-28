Minibüs durağı çalışanını öldüren 6 şüpheli yakalandı

ELAZIĞ’da geldikleri araçla, minibüs durağı çalışanı Hayrettin Yılmaz’ı (53) tabanca ile öldüren, durakta bekleyen kadını da yaralayan 6 şüpheli yakalandı.

Olay, 26 Mart’ta akşam saatlerinde Rızaiye Mahallesi Balakgazi Caddesi’nde meydana geldi. Yolda ilerleyen bir araçtan minibüs durağı çalışanı Hayrettin Yılmaz’a tabancayla ateş açıldı. Saldırıda, Yılmaz ile seken kurşunlarla durakta bekleyen Y.U. isimli kadın yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hayrettin Yılmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yılmaz’ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek, toprağa verildi.

Olaya ilişkin yürütülen soruşturmada belirlenen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi. 6 şüpheli gözaltına alındı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca da ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.