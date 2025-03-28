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        Minibüs durağı çalışanını öldüren 6 şüpheli yakalandı

        ELAZIĞ'da geldikleri araçla, minibüs durağı çalışanı Hayrettin Yılmaz'ı (53) tabanca ile öldüren, durakta bekleyen kadını da yaralayan 6 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 11:35 Güncelleme: 28.03.2025 - 11:40
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        Minibüs durağı çalışanını öldüren 6 şüpheli yakalandı
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        ELAZIĞ’da geldikleri araçla, minibüs durağı çalışanı Hayrettin Yılmaz’ı (53) tabanca ile öldüren, durakta bekleyen kadını da yaralayan 6 şüpheli yakalandı.

        Olay, 26 Mart’ta akşam saatlerinde Rızaiye Mahallesi Balakgazi Caddesi’nde meydana geldi. Yolda ilerleyen bir araçtan minibüs durağı çalışanı Hayrettin Yılmaz’a tabancayla ateş açıldı. Saldırıda, Yılmaz ile seken kurşunlarla durakta bekleyen Y.U. isimli kadın yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hayrettin Yılmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yılmaz’ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek, toprağa verildi.

        Olaya ilişkin yürütülen soruşturmada belirlenen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi. 6 şüpheli gözaltına alındı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca da ele geçirildi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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