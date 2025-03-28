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        Elazığ'da iki otomobilin çarptığı Zeynep ağır yaralandı

        ELAZIĞ'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Zeynep A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 13:59 Güncelleme: 28.03.2025 - 14:05
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        Elazığ'da iki otomobilin çarptığı Zeynep ağır yaralandı
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        ELAZIĞ’da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Zeynep A.’ya (20) başka bir otomobil daha çarptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Zeynep A.’nın hayati tehlikesi olduğu belirtildi.

        Kaza, öğle saatlerinde Korgeneral Hulusi Sayın Caddesi’nde meydana geldi. A.Ö. (23) yönetimindeki 23 AER 922 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Zeynep A.’ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Zeynep A.’ya, bu kez arkadan gelen M.B.C. (32) yönetimindeki 23 HF 532 plakalı bir otomobil daha çarptı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan Zeynep A., ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücüler, ifadelerinin alınması için emniyete götürüldü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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