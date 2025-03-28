Elazığ'da iki otomobilin çarptığı Zeynep öldü (2)

Elazığ'dayolun karşısına geçmeye çalışırken 2 otomobilin çarptığı Zeynep Altay, kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Altay'ın cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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