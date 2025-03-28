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        Elazığ'da iki otomobilin çarptığı Zeynep öldü (2)

        KURTARILAMADIElazığ'dayolun karşısına geçmeye çalışırken 2 otomobilin çarptığı Zeynep Altay, kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 14:59 Güncelleme: 28.03.2025 - 14:59
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        Elazığ'da iki otomobilin çarptığı Zeynep öldü (2)
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        KURTARILAMADI

        Elazığ'dayolun karşısına geçmeye çalışırken 2 otomobilin çarptığı Zeynep Altay, kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Altay'ın cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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