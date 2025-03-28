Minibüs durağı çalışanını öldüren 6 şüpheli yakalandı (2)

Elazığ'da geldikleri araçla, minibüs durağı çalışanı Hayrettin Yılmaz’ı (53) tabanca ile öldüren, durakta bekleyen kadını da yaralayan 6 şüpheliden olayı gerçekleştiren 1'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.