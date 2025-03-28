Minibüs durağı çalışanını öldüren 6 şüpheli yakalandı (2)
OLAYIGERÇEKLEŞTİREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDIElazığ'da geldikleri araçla, minibüs durağı çalışanı Hayrettin Yılmaz'ı (53) tabanca ile öldüren, durakta bekleyen kadını da yaralayan 6 şüpheliden olayı gerçekleştiren 1'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
OLAYIGERÇEKLEŞTİREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Elazığ'da geldikleri araçla, minibüs durağı çalışanı Hayrettin Yılmaz’ı (53) tabanca ile öldüren, durakta bekleyen kadını da yaralayan 6 şüpheliden olayı gerçekleştiren 1'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı.
Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,
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