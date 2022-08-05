Elazığ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 22 zanlı tutuklandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da bir haftada düzenlenen asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 109 şüpheliden 22'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince kent merkezinde "asayiş" ve "şok" uygulamaları gerçekleştirildi.
Ekipler bir haftada düzenledikleri uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 109 şüpheliyi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden zanlılardan 22'si tutuklandı, 87'si serbest bırakıldı.
Uygulamalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 32 mermi, 4,8 gram esrar ve 2 motosiklet ele geçirildi.
Öte yandan, kayıp olarak aranan 7 kişi de bulunarak ailelerine teslim edildi.