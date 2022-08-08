Elazığ'da kablo çalarken yakalanan 2 zanlı tutuklandı

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da kamu kurumunun kablolarını çalarken suçüstü yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, devriye görevi sırasında kamu kurumuna ait 300 metrelik kablonun kesilerek götürülmeye çalışıldığını fark etti.

Ekipler, şüpheliler M.C.Ç. ve S.M.K’yi gözaltına alındı.

Suçüstü yakalanan zanlıların bir iş yerindeki hırsızlık olayının da failleri olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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