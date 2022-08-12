Elazığ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 29 kişi tutuklandı

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da bir haftada düzenlenen asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 114 şüpheliden 29'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince kent merkezinde asayiş ve şok uygulaması gerçekleştirildi.

Ekipler, bir hafta düzenlediği uygulamalarda çeşitli suçlardan 114 şüpheliyi gözaltına aldı.

İşlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 29'u tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Uygulamalarda, 8 ruhsatsız tabanca, tüfek, 5 kök Hint keneviri, 5 gram metamfetamin, 48 mermi, çalıntı otomobil ve motosiklet ele geçirildi.

Uygulama kapsamında kayıp olarak aranan 5 kişi bulunarak, ailelerine teslim edildi.

Çalıntı otomobil ve motosiklet ise sahiplerine verildi.

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