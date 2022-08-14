Elazığ'da tır şoförü aracında ölü bulundu

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Yazıkonak beldesinde bir tır şoförü aracında ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi girişinde park halindeki 44 PU 329 plakalı tırın yolu kapattığını gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.

Araçta inceleme yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, adının Özcan Ünsan olduğu tespit edilen kişinin direksiyon başında hareketsiz olduğunu gördü.

112 Acil Sağlık ekipleri Ünsan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ünsan'ın cesedi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi.





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