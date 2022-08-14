Elazığ'da öğrencilerden jandarmaya ziyaret

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "Damla Gönüllülük Hareketi" kapsamında öğrenciler jandarma ekiplerini ziyaret etti.



Alınan bilgiye göre, gönüllü öğrenciler kurum ziyaretleri kapsamında Harput Jandarma Karakol Komutanlığı'nı ziyaret ederek, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.



Jandarma ekipleri de kendilerini ziyaret eden öğrencilere teşekkür etti.







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