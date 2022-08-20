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Elazığ'da çantasında uyuşturucu ele geçirilen yolcu gözaltına alındı

AA

Elazığ'da çantasında uyuşturucu ele geçirilen yolcu gözaltına alındı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da yolcu minibüsünde yapılan aramada çantasında 4 kilogram kubar esrar ele geçirilen yolcu gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir şüphelinin kente uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı.

Ekipler, yapılan teknik ve fiziki takip sonucu şüphelinin seyahat ettiği minibüsü kent girişindeki kontrol noktasında durdurdu.

Narkotik köpek "Vasıf"ın yardımıyla minibüste arama yapan ekipler şüphelinin çantasına gizlediği 4 kilogram kubar esrarı buldu.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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