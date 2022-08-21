Elazığ'da iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Bir acı haber de Mardin'den: 20 ölü!

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da iki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü,1 kişi yaralandı.

Çaydaçıra Mahallesi'nde karşılaşan aralarında husumet bulunan iki aile arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda tarafların silah ve bıçakla birbirlerine saldırması sonucu 2 kişi yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Ekipler, olayla ilgili 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Yaralılardan A.D. hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.





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