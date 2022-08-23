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ELAZIĞ (AA) - Baskil Gençlik Merkezi ve Spor Kompleksinin yapımına başlandı.

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, hazırladıkları projeyi Gençlik ve Spor Bakanlığına sunduklarını ifade ederek, spor kompleksi için gerekli yer tahsisleri ve ihalelerin yapıldığını söyledi.



Bu kapsamda Baskil Gençlik Merkezi, halı saha, iki basketbol ve voleybol sahasını yapımına başladıklarını ifade eden Akmurat, "İnşallah kısa sürede bitirerek, geleceğimizin teminatı gençlerimize ve ilçemizin hizmetine sunacağız." dedi.

Akmurat, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve emeği geçen herkese teşekkür etti.







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