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Elazığ'da ayıdan kaçarken düşen iki kuzen yaralandı

AA

Elazığ'da ayıdan kaçarken düşen iki kuzen yaralandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Palu ilçesinde ayıdan kaçarken düşen iki kuzen yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Palu ilçesi Beyhan beldesinde bahçelerini sulamaya giden kuzenler Aydın K. ve Enes K. bir ayıyla karşılaşınca kaçmaya başladı.

Kaçışma esnasında Aydın K. yere düşerek ayağından yaralandı, Enes K'nin de 2 parmağı kırıldı.

Sağlık ekiplerince Palu Devlet Hastanesine kaldırılan kuzenler, ilk müdahalenin ardından Elazığ Şehit Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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