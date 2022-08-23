Elazığ'da ayıdan kaçarken düşen iki kuzen yaralandı

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Palu ilçesinde ayıdan kaçarken düşen iki kuzen yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Palu ilçesi Beyhan beldesinde bahçelerini sulamaya giden kuzenler Aydın K. ve Enes K. bir ayıyla karşılaşınca kaçmaya başladı.

Kaçışma esnasında Aydın K. yere düşerek ayağından yaralandı, Enes K'nin de 2 parmağı kırıldı.

Sağlık ekiplerince Palu Devlet Hastanesine kaldırılan kuzenler, ilk müdahalenin ardından Elazığ Şehit Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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