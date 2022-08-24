Elazığ'da 100 yaşındaki hastaya katarakt ameliyatı yapıldı

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da yaşayan 100 yaşındaki katarakt hastası, Fethi Sekin Şehir Hastanesinde gerçekleştirilen başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, travma nedeniyle genç yaşlarda sağ gözü görmeyen, sol gözünde de görme kaybı oluşan 100 yaşındaki hasta hastaneye müracaat etti.

Hastaya, göz hastalıkları kliniğinde katarakt ameliyatı yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Opr. Dr. Çağrı Yiğit, hastanın yaşı ve gözündeki patolojiler nedeniyle oldukça riskli bir ameliyat yaptıklarını belirtti.

"Hastamız bize başvurduğunda sağ gözünde gençliğinde geçirmiş olduğu travmadan dolayı tam görme kaybı mevcuttu. Sol güzünde ise sadece ışık hassasiyeti olan tam görme kaybına sebep olan katarakt vardı. Uyarıcı damlalara rağmen göz bebeğinin hiçbir şekilde büyümemesi, cerrahi açıdan oldukça risk oluşturuyordu." ifadelerini kullanan Yiğit, ailesi ve hastanın onayını alarak katarakt ameliyatını başarıyla gerçekleştirdiklerini aktardı.

Yiğit, operasyonun birinci gününde yaptıkları kontrolde hastanın görme seviyesinin parmak sayma seviyesine ulaştığını, çevresini yeniden görebildiğini belirterek, hastaya yeniden ışık olan bu başarılı ameliyatta kendilerine destek sunan tüm ekibe teşekkür etti.



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