GÜNCELLEME - Elazığ'da 2 eşeğin traktöre bağlanarak götürülmesi kameraya yansıdı

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"

Gülşen İmam Hatipliler için ne söyledi?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da 2 eşeğin traktöre bağlanarak götürülmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Elazığ-Bingöl kara yolu Karasaz köyü mevkisinde 2 gün önce 23 ADB 896 plakalı traktörün arkasına bağlanan 2 eşeğin götürdüğünü gören başka bir araçtaki sürücü O.Y, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Kayıtlarda, hareket halindeki traktöre bağlı eşeklerden birinin arka ayaklarının yerde sürüklendiği, ön ayaklarıyla da koşmaya çalıştığı görülüyor.

Durumun İl Jandarma Komutanlığına bildirilmesi üzerine olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmada, kimliği tespit edilen traktör sürücüsü C.S'ye cezai işlem uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.