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GÜNCELLEME - Elazığ'da 2 eşeğin traktöre bağlanarak götürülmesi kameraya yansıdı

AA

GÜNCELLEME - Elazığ'da 2 eşeğin traktöre bağlanarak götürülmesi kameraya yansıdı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da 2 eşeğin traktöre bağlanarak götürülmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Elazığ-Bingöl kara yolu Karasaz köyü mevkisinde 2 gün önce 23 ADB 896 plakalı traktörün arkasına bağlanan 2 eşeğin götürdüğünü gören başka bir araçtaki sürücü O.Y, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Kayıtlarda, hareket halindeki traktöre bağlı eşeklerden birinin arka ayaklarının yerde sürüklendiği, ön ayaklarıyla da koşmaya çalıştığı görülüyor.

Durumun İl Jandarma Komutanlığına bildirilmesi üzerine olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmada, kimliği tespit edilen traktör sürücüsü C.S'ye cezai işlem uygulandı.

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